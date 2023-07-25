Россия спасла США от обрыва связи с астронавтами

Американское космическое агентство (NASA) на время лишилось связи с Международной космической станцией из-за проблем с электропитанием. На помощь пришла Россия, которая стала посредником между Хьюстоном и астронавтами. Об этом заявили в американском агентстве.

"Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", — приводит РИА "Новости" слова руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано.

Через двадцать минут после выявления проблемы специалисты NASA смогли связаться с МКС через российские системы связи. Экипажу рассказали о произошедшем. Астронавты опасности не подвергались, как и сама станция. Центр управления полётами США переведён на резервные источники питания, причину проблемы там теперь выясняют.