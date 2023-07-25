"Разберёмся": Экономист не увидел проблемы в отказе России от "недружественных" морепродуктов

Запрет ввоза в Россию из недружественных государств готовой продукции из рыбы и морепродуктов даст карт-бланш отечественному рынку. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"В принципе, ограничение импорта всегда даёт какой-то карт-бланш для внутреннего рынка. Импорт хорош тем, что мы импортируем те продукты, которых у нас нет. Сама ситуация нормальная, потому что у нас проблем с рыбой нет. Мы достаточно самодостаточны с точки зрения рыбы", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что в отношении недружественных государств в РФ действует жёсткая тактика. Так, Россия не даёт им особых возможностей для функционирования.

"Импорт — трата валюты. С точки зрения экономики и сегодняшней ситуации тратить доллары и евро на рыбу не так уж и благоразумно. Разберёмся мы с рыбой. У нас полно рыбных промыслов при стольких количествах морей", — подчеркнул Остапкович.