Регион

Уведомления отключены

25 июля, 18:56

"Разберёмся": Экономист не увидел проблемы в отказе России от "недружественных" морепродуктов

Экономист Остапкович: Запрет на ввоз морепродуктов даст карт-бланш нашему рынку

Запрет ввоза в Россию из недружественных государств готовой продукции из рыбы и морепродуктов даст карт-бланш отечественному рынку. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"В принципе, ограничение импорта всегда даёт какой-то карт-бланш для внутреннего рынка. Импорт хорош тем, что мы импортируем те продукты, которых у нас нет. Сама ситуация нормальная, потому что у нас проблем с рыбой нет. Мы достаточно самодостаточны с точки зрения рыбы", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что в отношении недружественных государств в РФ действует жёсткая тактика. Так, Россия не даёт им особых возможностей для функционирования.

"Импорт — трата валюты. С точки зрения экономики и сегодняшней ситуации тратить доллары и евро на рыбу не так уж и благоразумно. Разберёмся мы с рыбой. У нас полно рыбных промыслов при стольких количествах морей", — подчеркнул Остапкович.

Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино

Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино

Лайф напоминает, что запретить ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран 25 июля постановило Правительство России. Речь идёт в том числе о Евросоюзе, США и Норвегии.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Осипов

Подписаться на LIFE

  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров