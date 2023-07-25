Отсидевший в России американец отправился воевать за Украину и был ранен
Госдеп подтвердил, что отсидевший в России Тревор Рид воевал за ВСУ и был ранен
Тревор Рид. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Государственный департамент США подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который был участником обмена пленными с Россией, вступил в боевые действия на стороне Украины и был ранен.
"Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине", — подтвердил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.
Он подчеркнул, что Рид действовал на Украине не от имени властей США. По словам Пателя, после ранения тот был эвакуирован при содействии некоммерческой организации и теперь получает лечение в ФРГ.
Напомним что бывшего морпеха Тревора Рида в июле 2020 года в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019-го он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП. Летом 2021 года американца этапировали из московского СИЗО-5 отбывать наказание в мордовской колонии. В апреле 2022 года его обменяли на российского лётчика Константина Ярошевского.