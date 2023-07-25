Отсидевший в России американец отправился воевать за Украину и был ранен

Государственный департамент США подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который был участником обмена пленными с Россией, вступил в боевые действия на стороне Украины и был ранен.

"Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине", — подтвердил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.