Основатель "Додо пиццы" решил отойти от дел

Основатель Dodo Brands (бренды "Додо пицца", "Дринкит" и "Донер 42") Фёдор Овчинников заявил об уходе с поста генерального директора компании. Об этом стало известно в ходе съезда партнёров сети.

"Я понимал, что рано или поздно мне нужно будет это сделать ради компании и ради будущего. Компания сегодня выходит на новый этап, и для нового этапа нужна новая энергия. Я, конечно, не ухожу из Dodo и не собираюсь продавать акции. Я сегодня являюсь самым крупным акционером компании. Помимо меня ещё около 300 акционеров", — отметил Овчинников.

Он подчеркнул, что по-прежнему будет с компанией, ведь ему важно её будущее. Овчинников добавил, что остаётся в совете директоров и отсутствие операционной нагрузки поможет "принести больше ценности" в стратегию и долгосрочное развитие компании.

Новым гендиректором станет Алёна Тихова — бывший франчайзи "Додо пиццы" в подмосковных Химках, которая помогала компании выйти на американский рынок. По словам Овчинникова, 1 января 2024 года она станет CEO Dodo Brands и будет уделять внимание международным рынкам, в частности Дубаю.