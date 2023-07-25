Основатель "Додо пиццы" решил отойти от дел
Овчинников уходит с поста гендиректора Dodo Brands, новым станет Алёна Тихова
Основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Основатель Dodo Brands (бренды "Додо пицца", "Дринкит" и "Донер 42") Фёдор Овчинников заявил об уходе с поста генерального директора компании. Об этом стало известно в ходе съезда партнёров сети.
"Я понимал, что рано или поздно мне нужно будет это сделать ради компании и ради будущего. Компания сегодня выходит на новый этап, и для нового этапа нужна новая энергия. Я, конечно, не ухожу из Dodo и не собираюсь продавать акции. Я сегодня являюсь самым крупным акционером компании. Помимо меня ещё около 300 акционеров", — отметил Овчинников.
Он подчеркнул, что по-прежнему будет с компанией, ведь ему важно её будущее. Овчинников добавил, что остаётся в совете директоров и отсутствие операционной нагрузки поможет "принести больше ценности" в стратегию и долгосрочное развитие компании.
Новым гендиректором станет Алёна Тихова — бывший франчайзи "Додо пиццы" в подмосковных Химках, которая помогала компании выйти на американский рынок. По словам Овчинникова, 1 января 2024 года она станет CEO Dodo Brands и будет уделять внимание международным рынкам, в частности Дубаю.
"Пять дней со связанными руками". Основатель "Додо пиццы" раскрыл подробности похищения бизнес-партнёра
Лайф напоминает, что Фёдор Овчинников был удостоен звания "Бизнесмен года" по версии журнала GQ. Церемония награждения состоялась в сентябре 2021 года.