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25 июля, 18:45

Лавров объявил о планах собрать саммит лидеров России, Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах провести в этом году саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана. Он сказал об этом по итогам трёхсторонних переговоров с коллегами из этих двух республик.

"Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении", — рассказал Лавров журналистам.

Также Москва предлагает организовать трёхсторонний диалог по линии парламентов. А ещё, как отметил министр, достигнута договорённость попытаться возобновить диалог между гражданским обществом и экспертами-политологами.

"Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договорённости в трёхсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", — подчеркнул российский министр.

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Напомним, ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, по какой причине его страна и Армения могут не заключить мирный договор.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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