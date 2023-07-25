Лавров объявил о планах собрать саммит лидеров России, Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах провести в этом году саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана. Он сказал об этом по итогам трёхсторонних переговоров с коллегами из этих двух республик.
"Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении", — рассказал Лавров журналистам.
Также Москва предлагает организовать трёхсторонний диалог по линии парламентов. А ещё, как отметил министр, достигнута договорённость попытаться возобновить диалог между гражданским обществом и экспертами-политологами.
"Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договорённости в трёхсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", — подчеркнул российский министр.
Напомним, ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, по какой причине его страна и Армения могут не заключить мирный договор.
Kremlin.ru