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25 июля, 19:07

Посол Германии в России заявил о скором завершении своей миссии в Москве

Посол ФРГ в РФ фон Гайр покинет Москву в конце недели после четырёх лет работы

<p>Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырёх лет в этой должности. Решение обусловлено окончанием командировки. Об этом дипломат объявил на приёме по случаю своего отъезда из РФ.

"Через несколько дней я покину Москву после четырёх лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными", — подчеркнул фон Гайр.

Новым послом Германии в России станет Александр Ламбсдорфф. Он приступит к обязанностям в ближайшее время.

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Оксана Попова
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