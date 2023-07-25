Посол Германии в России заявил о скором завершении своей миссии в Москве
Посол ФРГ в РФ фон Гайр покинет Москву в конце недели после четырёх лет работы
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырёх лет в этой должности. Решение обусловлено окончанием командировки. Об этом дипломат объявил на приёме по случаю своего отъезда из РФ.
"Через несколько дней я покину Москву после четырёх лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными", — подчеркнул фон Гайр.
Новым послом Германии в России станет Александр Ламбсдорфф. Он приступит к обязанностям в ближайшее время.
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