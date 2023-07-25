В Саратовской области почти 50 детей за две недели слегли с энтеровирусом

Свыше 50 человек, включая 48 несовершеннолетних, за минувшие две недели подхватили энтеровирусную инфекцию в Саратовской области, сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача по региону. Местным властям посоветовали как можно реже проводить массовые мероприятия.

Как сообщается в документе, сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией в этом году начался в июле. Так, с начала этого месяца в 54 административных территориях области было зарегистрировано 52 случая, из них 48 детей до 17 лет.

"Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовать ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь, с участием детей до нормализации эпидемиологической ситуации", — указано в постановлении.