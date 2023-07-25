В России растёт число пациентов с коварной болезнью, которую сложно определить

В России стало всё больше молодых людей, попадающих в больницы с асептическим некрозом головки бедра. Неврологи и кардиологи склонны считать, что это постковидное проявление, пишет "Фонтанка" со ссылкой на кандидата медицинских наук, заведующего травматологическим отделением СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова Александра Кравцова.

По его словам, распознать заболевание можно по следующим симптомам: тянет в паху, ноет нога при ходьбе, болит поясница. При этом в области бедра может вообще не возникать болевых ощущений. Коварство заболевания кроется в том, что врачи, руководствуясь вышеперечисленными признаками, могут месяцами лечить пациента от остеохондроза поясничного отдела, пока не станет поздно.

В нескольких городских больницах Санкт-Петербурга подтвердили существенный рост обращений с этой патологией людей в возрасте 30–40 лет, причём среди них много тех, кто ведёт спортивный образ жизни.

"Проблема в том, что только на МРТ можно увидеть нарушение кровообращения головки бедра и заподозрить асептический некроз на ранней стадии, потому что симптомы при этой патологии имитируют болезни поясничного отдела позвоночника. И если ориентироваться только на них, то итогом становится уже микроперелом в головке бедра", — пояснил медик.

Кравцов пояснил, что генез болезни связан с патологией сосудов, которая может возникнуть после перенесённого ковида вне зависимости от степени тяжести. Доктор подчеркнул, что даже самая лёгкая форма оставляет след, который может проявляться таким коварным образом. Поэтому, если вы ощущаете неясные, а возможно, болезненные ощущения в области таза, то стоит сделать МРТ — это поможет обнаружить изменения даже на самой ранней стадии.