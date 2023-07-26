Учёные выявили полезные для мозга свойства клубники

Людям в пожилом возрасте особенно полезно ежедневно есть клубнику, так как это влияет на улучшение когнитивных функций головного мозга и на снижение артериального давления. Об этом свидетельствуют данные исследования группы учёных Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University).

"Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — сообщила ведущий автор исследований Ширин Хушманд.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 35 здоровых человек в возрасте от 66 до 78 лет, которые употребляли по 26 граммов лиофилизированного порошка клубники на протяжении двух месяцев.

Итоги показали, что у испытуемых на 5,2% возросла скорость когнитивной обработки, а также на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление. Их общая антиоксидантная способность увеличилась на 10,2%, а окружность талии уменьшилась на 1,1%.