К чему бы это: На обложке к новому альбому Трэвиса Скотта замечены рубли

Американский рэпер Трэвис Скотт представил альтернативные обложки к своему новому альбому Utopia, где помимо прочих купюр заметили российские банкноты. Снимками исполнитель поделился в социальной сети.

На снимке изображены сидящие в автомобиле мужчины, которые держат в руках пачки денег. Кроме прочих валют на фото представлены и российские купюры. Почему выбор рэпера пал на рубли, не уточняется, однако это не первый подобный случай их использования американским исполнителем.

Так, в прошлом году Скотт вместе с битмейкером Southside и рэпером Future представили трек Hold That Heat. В клипе на песню музыканты обложили себя чемоданами, полными денег, где также были замечены российские деньги — пачка десятирублёвых купюр.

Utopia — это четвёртый студийный альбом рэпера. Его релиз назначен на 28 июля этого года на лейблах Cactus Jack Records и Epic Records. Альбом станет первой сольной пластинкой Скотта с момента выпуска Astroworld в 2018 году. Основная обложка к альбому будет представлена в четверг, 27 июля.