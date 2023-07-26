Спецслужбы рассекретили документ о планах Германии применить химоружие

Фашистская Германия собиралась использовать химическое оружие летом 1943 года против советских войск. Об этом стало известно благодаря рассекреченному архивному документу, который ФСБ РФ представила РИА "Новости".

В материалах представлена фотокопия спецсообщения за 24 июня 1943 года, которое было направлено четвёртым управлением Народного комиссариата госбезопасности СССР, возглавляемым Павлом Судоплатовым, и адресовано наркому НКГБ Всеволоду Меркулову. В сообщении говорилось о переброске немецкими военными определённой боевой техники из Минска в сторону Гомеля и ещё одного подозрительного эшелона.

"В указанном направлении проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок, и 73 эшелона с боеприпасами до 900 т в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня с.г. наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова", — сказано в документе.

Как известно, именно запах яблок характерен для отравляющих веществ, таких как фосген и зарин. В ходе Нюрнбергского процесса экс-министр вооружения и военного производства Третьего рейха Альберт Шпеер заявлял, что Гитлер хотел применить во время войны именно зарин.