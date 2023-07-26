Спецслужбы рассекретили документ о планах Германии применить химоружие
ФСБ: Германия хотела применить химоружие против Красной армии 80 лет назад
Фашистская Германия собиралась использовать химическое оружие летом 1943 года против советских войск. Об этом стало известно благодаря рассекреченному архивному документу, который ФСБ РФ представила РИА "Новости".
В материалах представлена фотокопия спецсообщения за 24 июня 1943 года, которое было направлено четвёртым управлением Народного комиссариата госбезопасности СССР, возглавляемым Павлом Судоплатовым, и адресовано наркому НКГБ Всеволоду Меркулову. В сообщении говорилось о переброске немецкими военными определённой боевой техники из Минска в сторону Гомеля и ещё одного подозрительного эшелона.
"В указанном направлении проследовал один эшелон с отравляющими веществами, имеющими запах яблок, и 73 эшелона с боеприпасами до 900 т в каждом. Из разговоров офицеров германской армии, немцы намечают в 20-х числах июня с.г. наступление на правом фланге Орловского фронта, а также в районе Курска и Харькова", — сказано в документе.
Как известно, именно запах яблок характерен для отравляющих веществ, таких как фосген и зарин. В ходе Нюрнбергского процесса экс-министр вооружения и военного производства Третьего рейха Альберт Шпеер заявлял, что Гитлер хотел применить во время войны именно зарин.
Ранее Смоленский областной суд признал геноцидом действия захватчиков во время оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны.
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