Психолог озвучила приёмы, позволяющие говорить более убедительно

Чтобы достучаться до окружающих и заставить их себя слушать, нужно использовать некоторые приёмы, посоветовала в беседе с "Газетой.ru" кандидат психологических наук, спикер курса "Здоровая самооценка" в Skillbox Анна Фам. В первую очередь говорящий должен уважать себя, объяснила психолог.

"Для того чтобы быть услышанным другими людьми, сперва важно проверить, слышите ли вы сами себя. Подумайте над следующим вопросом. Воспринимаете ли вы себя всерьёз, свои слова, желания и потребности? Именно самоуважение и самопринятие являются основой харизмы и убедительности в контакте с другими людьми. Их отсутствие моментально считывается собеседником, а вместе с тем слабеет и сила вашего слова", — пояснила Фам.

По её словам, в разговоре нужно "опираться на свои чувства", так как, согласно исследованиям психологов прошлого века, эмоциональные послания воспринимаются лучше. Причём речь идёт не только о радости, но также и об отрицательных эмоциях вроде агрессии или обиды.

Также Фам посоветовала добавлять в речь больше личного опыта, так как он делает вашу историю уникальной в глазах собеседников. Через призму своих чувств и личного опыта необходимо строить общение, рекомендует психолог.

Нужно чаще говорить о своих чувствах и поменьше использовать в речи повелительное наклонение, ведь уважать нужно не только себя, но и собеседника, продолжила врач. Следует периодически спрашивать себя, насколько вы готовы учитывать мнение окружающих и согласны ли прислушиваться к тому, что транслируют другие люди. Если вы к этому не готовы, неэтично и наивно ожидать этого от мира, резюмировала Фам.