Одной из причин чудовищных потерь ВСУ является неопытность их командиров. Как рассказал военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, многих украинских военных, которые на протяжении полугода обучали в странах НАТО, уже нет в живых.

"Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем — в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — сообщил полковник в интервью N-TV и добавил, что такая ошибка серьёзно ударила по духу ВСУ.