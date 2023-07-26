"Отправил на минные поля": Солдат ВСУ случайно уничтожил половину своего взвода
Австрийский полковник Райснер: ВСУ несут большие потери из-за ошибок командования
Одной из причин чудовищных потерь ВСУ является неопытность их командиров. Как рассказал военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, многих украинских военных, которые на протяжении полугода обучали в странах НАТО, уже нет в живых.
"Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем — в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — сообщил полковник в интервью N-TV и добавил, что такая ошибка серьёзно ударила по духу ВСУ.
Ранее Лайф рассказывал, что украинская армия потеряла до 190 военнослужащих во время четырёх неудачных попыток атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении. Среди других потерь противника на данном направлении — пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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