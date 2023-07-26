В России предложили запретить деятельность коллекторских агентств

Депутаты думской фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств. Документ направлен на заключение в правительство, пишет газета "Известия".

Народные избранники предлагают запретить работу всех организаций, "чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности". Кроме того, в законопроекте предусмотрен запрет для банков на перепродажу долгов клиентов третьим лицам.

Другая группа парламентариев из "Справедливой России" считает, что следует сформировать механизм, согласно которому коллекторы не смогут взыскивать с граждан долги повторно. Число таких случаев растёт, и людям приходится восстанавливать справедливость в суде.

"Инициатива по запрету продажи задолженности обезопасит граждан, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, от беспредела коллекторов. Были случаи, когда долг, например, в 1 млн не получалось взыскать через законные механизмы, тогда его продавали коллекторам за 50 тыс. и взыскивали уже через насилие и шантаж", — рассказал депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Колунов.

Законопроект о запрете коллекторской деятельности уже поступил в аппарат правительства.