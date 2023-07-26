Действия Вашингтона по накачке Украины оружием находятся за гранью здравого смысла. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, таким образом Соединённые Штаты спонсируют террористические планы Киева.

"Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, — за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики", — подчеркнул Антонов, комментируя 43-й пакет помощи Киеву.

По его словам, поставками оружия США "спонсируют террористические планы киевских преступников", о чём говорит недавняя атака ВСУ на Крымский мост. Дипломат напомнил, что данный объект не является военным и не используется для перевозки грузов ВС РФ.