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26 июля, 01:54

Посол Антонов заявил об аморальности поставок оружия Украине

Посол Антонов: США спонсируют террористические планы Киева

Действия Вашингтона по накачке Украины оружием находятся за гранью здравого смысла. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, таким образом Соединённые Штаты спонсируют террористические планы Киева.

"Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, — за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики", — подчеркнул Антонов, комментируя 43-й пакет помощи Киеву.

По его словам, поставками оружия США "спонсируют террористические планы киевских преступников", о чём говорит недавняя атака ВСУ на Крымский мост. Дипломат напомнил, что данный объект не является военным и не используется для перевозки грузов ВС РФ.

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О том, что США намерены выделить Киеву новый пакет помощи размером в $400 млн, Лайф сообщал ранее. Как и ожидалось, в него вошло почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Оксана Попова
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