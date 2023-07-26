Посол Антонов заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол Антонов: США спонсируют террористические планы Киева
Действия Вашингтона по накачке Украины оружием находятся за гранью здравого смысла. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, таким образом Соединённые Штаты спонсируют террористические планы Киева.
"Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, — за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики", — подчеркнул Антонов, комментируя 43-й пакет помощи Киеву.
По его словам, поставками оружия США "спонсируют террористические планы киевских преступников", о чём говорит недавняя атака ВСУ на Крымский мост. Дипломат напомнил, что данный объект не является военным и не используется для перевозки грузов ВС РФ.
О том, что США намерены выделить Киеву новый пакет помощи размером в $400 млн, Лайф сообщал ранее. Как и ожидалось, в него вошло почти 30 млн патронов, снаряды для гаубиц, дроны Hornet, 32 БТР Stryker, ракеты Hydra70, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot.
t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США