Врач назвала способы отсрочить развитие гипертонии на 30 лет

Чтобы отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет, нужно нормализовать массу тела, заниматься физкультурой и отказаться от курения и алкоголя, заявила в интервью радио Sputnik терапевт-кардиолог Татьяна Романенко.

Факторами риска артериальной гипертензии являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стресс, а также употребление слишком большого количества поваренной соли. Однако все они поддаются лечению, продолжила врач.

"Если мы убираем факторы риска: нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет", — подтвердила Романенко.

Если повышенное давление зафиксировано впервые, нужно обратиться к врачу, подчеркнула доктор. Первой стадией артериальной гипертонии может быть давление 130–140 на 80–85. Эти показатели вполне возможно снизить, обойдясь без употребления лекарств. Например, приняв горячую ванну или прогулявшись на свежем воздухе.