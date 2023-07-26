Врач назвала способы отсрочить развитие гипертонии на 30 лет
Врач Романенко: Занятия физкультурой отсрочат развитие гипертонии на 10–30 лет
Чтобы отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет, нужно нормализовать массу тела, заниматься физкультурой и отказаться от курения и алкоголя, заявила в интервью радио Sputnik терапевт-кардиолог Татьяна Романенко.
Факторами риска артериальной гипертензии являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стресс, а также употребление слишком большого количества поваренной соли. Однако все они поддаются лечению, продолжила врач.
"Если мы убираем факторы риска: нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет", — подтвердила Романенко.
Если повышенное давление зафиксировано впервые, нужно обратиться к врачу, подчеркнула доктор. Первой стадией артериальной гипертонии может быть давление 130–140 на 80–85. Эти показатели вполне возможно снизить, обойдясь без употребления лекарств. Например, приняв горячую ванну или прогулявшись на свежем воздухе.
Ранее кардиолог Сергей Кадин заявил, что гипертоники часто прибегают к народным методам лечения заболевания, однако увлечение подобными способами может стать причиной тяжёлых последствий для здоровья.
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