Бывший замглавы МИД Южной Кореи Ли До Хун станет новым послом в России
Yonhap: Новым послом Южной Кореи в России станет экс-глава МИД страны Ли До Хун
Ли До Хун. Обложка © ТАСС / ЕРА / KOREA POOL
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил нового посла страны в России — экс-замминистра иностранных дел Ли До Хуна. Об этом передаёт агентство Yonhap.
Новый посол займёт место Чан Хо Чжина, который был назначен первым заместителем МИД Южной Кореи. Когда именно новый посол приступит к своим обязанностям, пока неизвестно.
Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырёх лет в этой должности. Решение обусловлено окончанием командировки.