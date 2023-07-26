Бывший замглавы МИД Южной Кореи Ли До Хун станет новым послом в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил нового посла страны в России — экс-замминистра иностранных дел Ли До Хуна. Об этом передаёт агентство Yonhap.

Новый посол займёт место Чан Хо Чжина, который был назначен первым заместителем МИД Южной Кореи. Когда именно новый посол приступит к своим обязанностям, пока неизвестно.