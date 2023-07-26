Кеннеди-младший заявил о необходимости налаживания диалога с Россией
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди заявил о необходимости налаживания диалога между Вашингтоном и Москвой.
"У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя", — сказал кандидат в президенты Штатов.
Политик вспомнил слова своего дяди во времена СССР. Тот отмечал огромные потери Советского Союза во Второй мировой войне и говорил, что Америке "нужно поставить себя на их место". Американский народ тогда, по словам Кеннеди-младшего, услышал это и задумался. Важно задуматься и сейчас, подчеркнул кандидат в президенты.
"Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует", — добавил Кеннеди-младший.
Политик также напомнил о том, какие тёплые отношения были между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущёвым, и рассказал, как его дядя был сторонником утверждений, что именно русские победили во Второй мировой войне, несмотря на то что в США в то время считали иначе.
Кстати, ранее Кеннеди-младший заявил, что нынешний глава Белого дома свёл общение с Россией к обмену угрозами и оскорблениями. Он раскритиковал Байдена и рассказал, с кого ему стоит брать пример. Кандидат в президенты в очередной раз вспомнил о политике своего дяди Джона Кеннеди, который в период холодной войны вёл переговоры с советским лидером Никитой Хрущёвым.
ТАСС / Zuma / Anthony Behar