Кеннеди-младший заявил о необходимости налаживания диалога с Россией

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди заявил о необходимости налаживания диалога между Вашингтоном и Москвой.

"У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя", — сказал кандидат в президенты Штатов.

Политик вспомнил слова своего дяди во времена СССР. Тот отмечал огромные потери Советского Союза во Второй мировой войне и говорил, что Америке "нужно поставить себя на их место". Американский народ тогда, по словам Кеннеди-младшего, услышал это и задумался. Важно задуматься и сейчас, подчеркнул кандидат в президенты.

"Мы пребываем в потенциально экзистенциальной битве с Россией. У них на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует", — добавил Кеннеди-младший.

Политик также напомнил о том, какие тёплые отношения были между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущёвым, и рассказал, как его дядя был сторонником утверждений, что именно русские победили во Второй мировой войне, несмотря на то что в США в то время считали иначе.