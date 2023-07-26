Пришедший на замену "Зары" Maag может закрыться в России из-за низкой прибыли
Mash: Maag готовится закрыть часть магазинов в России
Практически пустой магазин Maag в Москве. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Maag, совсем недавно пришедший на смену Zara, уже готовится закрыть часть магазинов. Не исключено, что бренд и вовсе покинет российский рынок, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, спрос на новинку настолько плох, что доходы от выручки оказались в семь-восемь раз ниже в сравнении с испанским оригиналом. В лучшие времена Zara могла сделать в день от двух до четырёх миллионов рублей, а сейчас Maag приносит лишь по 300–400 тысяч рублей в день.
Кроме того, положение дел сказывается и на сотрудниках магазинов. Они получают примерно в пять раз меньше, чем раньше, из-за чего начали массово увольняться. При этом желания тех, кто хочет брать дополнительные смены, чтобы заработать побольше, пресекает начальство. В некоторых магазинах работники выходят пару раз в неделю на 4–5-часовые смены, хотя раньше можно было работать по 8–10 часов с графиком 4/3 или 4/2.
Напомним, первые магазины пришедшего на смену Zara бренда Maag начали открываться ещё в конце апреля. Лайф показывал обстановку в столичных отделениях и заглянул в магазин на Неглинной улице. Уточнялось, что цены и ассортимент остались на прежнем уровне.