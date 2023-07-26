В Германии раскрыли, как США требуют от европейских СМИ не писать о нацистах на Украине
Политик ФРГ Херстель заявил, что США требуют от СМИ Запада не писать о нацистах
Вашингтон запрещает европейским СМИ упоминать в своих материалах об украинских нацистах. Об этом сказал немецкий политик и экс-журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
"В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай", — пояснил он.
По его словам, американские власти дали "соответствующий приказ" для ряда европейских изданий. Однако письменно этот указ нигде не закреплён, требования настоятельно давались только в телефонных беседах или лично.
Ранее американский журналист и писатель украинского происхождения Лев Голинкин (Lev Golinkin) в статье для журнала The Nation написал, что западные медиа активно оправдывают и обеляют нацистов из батальона "Азов"*, называя боевиков "патриотами", пропаганда этой группировки в последнее время многократно усилилась.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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