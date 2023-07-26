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26 июля, 07:30

В Германии раскрыли, как США требуют от европейских СМИ не писать о нацистах на Украине

Политик ФРГ Херстель заявил, что США требуют от СМИ Запада не писать о нацистах

Вашингтон запрещает европейским СМИ упоминать в своих материалах об украинских нацистах. Об этом сказал немецкий политик и экс-журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

"В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай", пояснил он.

По его словам, американские власти дали "соответствующий приказ" для ряда европейских изданий. Однако письменно этот указ нигде не закреплён, требования настоятельно давались только в телефонных беседах или лично.

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Ранее американский журналист и писатель украинского происхождения Лев Голинкин (Lev Golinkin) в статье для журнала The Nation написал, что западные медиа активно оправдывают и обеляют нацистов из батальона "Азов"*, называя боевиков "патриотами", пропаганда этой группировки в последнее время многократно усилилась.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Татьяна Миссуми
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