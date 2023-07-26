Вашингтон запрещает европейским СМИ упоминать в своих материалах об украинских нацистах. Об этом сказал немецкий политик и экс-журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

"В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай", — пояснил он.

По его словам, американские власти дали "соответствующий приказ" для ряда европейских изданий. Однако письменно этот указ нигде не закреплён, требования настоятельно давались только в телефонных беседах или лично.

Ранее американский журналист и писатель украинского происхождения Лев Голинкин (Lev Golinkin) в статье для журнала The Nation написал, что западные медиа активно оправдывают и обеляют нацистов из батальона "Азов"*, называя боевиков "патриотами", пропаганда этой группировки в последнее время многократно усилилась.