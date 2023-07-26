В Туве четырёхлетний мальчик пропал во время прогулки во дворе частного дома

В Дзун-Хемчикском районе Тувы со двора частного дома бесследно исчез четырёхлетний мальчик, следователи начали проверку по факту случившегося. Об этом сообщает региональное управление СК.

"25 июля около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома по улице Сата Чудуймаа села Хайыракан. Присматривавший за ним родственник занимался по хозяйству, после чего обнаружил отсутствие ребёнка", — уточнили в ведомстве.

Сначала семья самостоятельно попыталась найти ребёнка, но поиски не дали результата. Тогда родственники обратились в полицию. Сейчас опрашиваются местные жители, идут поиски, к которым подключились кинологи и сотрудники МЧС.