Появились подробности спасения девочки в Шахтах из логова похитителя-насильника
В "Лизе алерт" отметили моментальную работу СК после похищения девочки в Шахтах
Похититель шестилетней девочки из Шахт Ростовской области. Обложка © SHOT
Оперативные спецслужбы сработали моментально во время поисков пропавшей в городе Шахты Ростовской области шестилетней девочки, что позволило предотвратить трагический исход, уверена куратор поискового отряда "Лиза алерт" Юлия Шульга.
"Низкий поклон нашим службам. Тут невозможно их перехвалить, потому что оперативники сработали практически моментально: Следком был всегда с нами на связи и мы обменивались информацией. Но, скажу честно, было очень нервно", — призналась Шульга в беседе с телеканалом "360".
По словам куратора, благодаря слаженной и чёткой работе правоохранителей "никто не успел слишком сильно испугаться". Она также отметила, что случай с шестилетней девочкой был необычным, поскольку волонтёры-поисковики очень нечасто занимаются поиском похищенных людей, по большей части в их практике исчезновения пропавших не связаны с криминалом.
Напомним, о пропаже шестилетней девочки стало известно 18 июля. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука. За это время малышку увёл неизвестный мужчина. Похититель с девочкой попали на камеры наблюдения. Правоохранители установили личность злоумышленника, который оказался судим за изнасилование, и наведались к нему домой. И не зря — ребёнок и похититель оказались там. Мужчина был задержан за "похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего". На допросе он заявил, что они с девочкой только посмотрели телевизор, ничего плохого он ей не сделал.