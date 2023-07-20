Появились подробности спасения девочки в Шахтах из логова похитителя-насильника

Оперативные спецслужбы сработали моментально во время поисков пропавшей в городе Шахты Ростовской области шестилетней девочки, что позволило предотвратить трагический исход, уверена куратор поискового отряда "Лиза алерт" Юлия Шульга.

"Низкий поклон нашим службам. Тут невозможно их перехвалить, потому что оперативники сработали практически моментально: Следком был всегда с нами на связи и мы обменивались информацией. Но, скажу честно, было очень нервно", — призналась Шульга в беседе с телеканалом "360".