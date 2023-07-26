Два мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ левого берега Днепра

Вооружённые силы Украины обстреляли несколько населённых пунктов на левом берегу Днепра, в результате погибло два мирных жителя — в Алёшках и в Песчановке. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.

"В результате обстрела в городе Алёшки один мирный житель погиб, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населённом пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель", — цитирует источник ТАСС.