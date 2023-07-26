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26 июля, 07:55

Два мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ левого берега Днепра

Вооружённые силы Украины обстреляли несколько населённых пунктов на левом берегу Днепра, в результате погибло два мирных жителя — в Алёшках и в Песчановке. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.

"В результате обстрела в городе Алёшки один мирный житель погиб, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населённом пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель", — цитирует источник ТАСС.

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В центре Донецка из-за обстрела загорелась крыша спорткомплекса "Олимпийский"

А 24 июля в Алёшках Херсонской области под обстрел попала бригада скорой помощи, которая была на вызове. В результате фельдшер получил ранение в ногу, автомобиль медиков повреждён.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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