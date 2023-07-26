В США создали киргизскую Барби по образу героини повести Чингиза Айтматова
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Проживающая в Нью-Йорке дизайнер Аида Сулова создала киргизскую версию Барби по образу героини повести писателя Чингиза Айтматова.
"Образ куклы я взяла с главной героини повести Чингиза Айтматова "Джамиля", — поделилась она со своими подписчиками в соцсетях.
Художница призналась, что в Джамиле она воплотила свою мечту о киргизской Барби. Она рассказала, что использовала сломанные части тела куклы, которые купила онлайн, и старую одежду сына.
При этом дизайнер отметила, что создание куклы с таким противоречивым образом Барби стало для неё настоящим вызовом. Сулова подчеркнула, что в республике так много "замечательных киргизских женщин" и ей бы хотелось иметь "больше времени и ресурсов, чтобы сделать их всех".
Ранее в США представили первую в мире Барби с синдромом Дауна. Она ниже ростом обычной куклы и имеет более мелкие черты лица, характерные для людей с такой аномалией. В разработке помогала представитель NDSS, у которой также есть это заболевание. Как призналась Кайла Маккеон, она хотела, чтобы кукла продемонстрировала все возможности таких людей.