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26 июля, 09:14

В США создали киргизскую Барби по образу героини повести Чингиза Айтматова

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aidasulova</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aidasulova

Проживающая в Нью-Йорке дизайнер Аида Сулова создала киргизскую версию Барби по образу героини повести писателя Чингиза Айтматова.

"Образ куклы я взяла с главной героини повести Чингиза Айтматова "Джамиля", — поделилась она со своими подписчиками в соцсетях.

Художница призналась, что в Джамиле она воплотила свою мечту о киргизской Барби. Она рассказала, что использовала сломанные части тела куклы, которые купила онлайн, и старую одежду сына.

При этом дизайнер отметила, что создание куклы с таким противоречивым образом Барби стало для неё настоящим вызовом. Сулова подчеркнула, что в республике так много "замечательных киргизских женщин" и ей бы хотелось иметь "больше времени и ресурсов, чтобы сделать их всех".

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Ранее в США представили первую в мире Барби с синдромом Дауна. Она ниже ростом обычной куклы и имеет более мелкие черты лица, характерные для людей с такой аномалией. В разработке помогала представитель NDSS, у которой также есть это заболевание. Как призналась Кайла Маккеон, она хотела, чтобы кукла продемонстрировала все возможности таких людей.

Николь Вербер
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