В США создали киргизскую Барби по образу героини повести Чингиза Айтматова

Проживающая в Нью-Йорке дизайнер Аида Сулова создала киргизскую версию Барби по образу героини повести писателя Чингиза Айтматова.

"Образ куклы я взяла с главной героини повести Чингиза Айтматова "Джамиля", — поделилась она со своими подписчиками в соцсетях.

Художница призналась, что в Джамиле она воплотила свою мечту о киргизской Барби. Она рассказала, что использовала сломанные части тела куклы, которые купила онлайн, и старую одежду сына.

При этом дизайнер отметила, что создание куклы с таким противоречивым образом Барби стало для неё настоящим вызовом. Сулова подчеркнула, что в республике так много "замечательных киргизских женщин" и ей бы хотелось иметь "больше времени и ресурсов, чтобы сделать их всех".