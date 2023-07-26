Во Львове таинственным образом затерялась гумпомощь от американских украинцев на $1 млн

Во Львове исчезла гуманитарная помощь, отправленная украинской диаспорой из США, её стоимость оценивается в миллион долларов. Расследование провели журналисты издания NGL.media.

"Речь идёт о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтёрами для ВСУ", — говорится в публикации.

Проживающие в Штатах украинцы помогали ВСУ с самого начала спецоперации. Наибольшую активность проявлял Объединённый украинский американский комитет помощи. За год с небольшим организация отправила на Украину свыше 30 контейнеров с гуманитарным грузом, стоимость доставки одного из них достигает 10 тысяч долларов, указывается в статье.

Подозрения возникли, когда осенью 2022 года активисты отправили в Незалежную противогазы, спальные мешки, снаряжение и около 10 тысяч военных аптечек IFAK, цена которых достигает миллиона долларов. Однако контейнер так и не дошёл до центра волонтёрства и защиты на Украине.

Власти Львова заверили, что получили только часть груза, в котором не оказалось аптечек. При этом, как выяснили журналисты, помощь шла через польско-украинскую границу, что подтвердили таможенники Польши. Но затем с посылкой "что-то произошло". Часть вещей обнаружилась на складе львовской администрации, а остальное таинственным образом пропало.