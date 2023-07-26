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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 09:50
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Аксёнов сообщил, что участники СВО проходят лечение в 32 санаториях Крыма

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, лечатся после ранений и проходят реабилитацию в 32 санаториях Крыма. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов во время встречи с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

"В Крыму активно развит оздоровительный туризм к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест", уточнил он.

Политик подчеркнул, что общее число койко-мест в Крыму достигает 58 тысяч, в том числе речь идёт о детских и частных оздоровительных учреждениях. Также чиновники обсудили тему дальнейшего развития туристического, спортивного и научно-образовательного направлений региона, был затронут и вопрос поступления абитуриентов в местные вузы.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что, несмотря на теракт, совершённый Украиной на Крымском мосту, ситуация на самом полуострове в норме, отдыхать там безопасно. По его словам, он сам поедет в Крым 30 июля.

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ТАСС / Река Александр

Татьяна Миссуми
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