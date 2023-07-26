Аксёнов сообщил, что участники СВО проходят лечение в 32 санаториях Крыма

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, лечатся после ранений и проходят реабилитацию в 32 санаториях Крыма. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов во время встречи с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

"В Крыму активно развит оздоровительный туризм — к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, — такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест", — уточнил он.

Политик подчеркнул, что общее число койко-мест в Крыму достигает 58 тысяч, в том числе речь идёт о детских и частных оздоровительных учреждениях. Также чиновники обсудили тему дальнейшего развития туристического, спортивного и научно-образовательного направлений региона, был затронут и вопрос поступления абитуриентов в местные вузы.