В Австралии медсестра подала в суд на клинику после возгорания лица пациентки

В Австралии бывшая медсестра Мэрилин Эспинола решила подать в суд на больницу, в которой у пациентки во время операции загорелось лицо. Об этом сообщает портал News.com.au.

"Австралийская больница получила судебный иск со стороны бывшей медсестры, которая три года назад была свидетелем того, как у пожилой пациентки загорелось лицо", — говорится в статье.

По данным издания, всё произошло на двусторонней биопсии височной артерии из-за использования дополнительного кислорода в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями. Сначала на пациентке, которая всё время находилась в сознании, загорелась одежда, после чего огонь перекинулся на лицо. Женщина кричала от боли, а медперсонал лишь успокаивал её и просил подождать, пока придёт помощь.

Медсестра рассказала, что повредила лодыжку, когда сама пыталась потушить огонь, однако так и не получила компенсацию от больницы за производственную травму. Кроме того, после инцидента у неё диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и глубокую депрессию, в результате чего она теперь не может вернуться к карьере медсестры и обычной жизни. К слову, саму пациентку перевели в ожоговое отделение и провели несколько операций на лице, шее, челюсти и руке.