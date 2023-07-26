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26 июля, 10:07

Актёр Назаров констатировал "победу маразма" на Украине

<p>Советский и российский актёр театра и кино Юрий Назаров. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Советский и российский актёр театра и кино Юрий Назаров. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Снос украинскими властями памятников героям Великой Отечественной войны свидетельствует о "победе маразма" в этой стране. Таким мнением поделился народный артист России Юрий Назаров, известный по фильмам "Земля Санникова", "Трактир на Пятницкой", "Маленькая Вера", "Склифосовский" и многим другим.

"Европа под Гитлера легла и против СССР воевала. А СССР взял и победил. Коммунизм победил! Потому что вся страна встала плечом к плечу. А дура Украина теперь памятники героям войны сносит. Это победа маразма, маразм сносит памятники", приводит мнение актёра NEWS.ru.

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Ранее знаменитый актёр театра и кино — "советский Портос" Валентин Смирнитский — поделился воспоминаниями о старом Львове. Некоторые сцены фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" снимались именно в этом городе. По словам Смирнитского, шутки про "москаля" звучали во Львове даже во времена СССР.

Марина Калегина
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