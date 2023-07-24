"Советский Портос" Смирнитский: Шутки про "москаля" звучали во Львове даже во времена СССР
Знаменитый актёр театра и кино, народный артист России Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о советском Львове. Некоторые сцены фильма "Д' Артаньян и три мушкетёра", где он блистательно сыграл роль Портоса, снимались именно в этом городе. В частности, королевская резиденция и все "парижские" сцены были сняты в декорациях старого Львова.
По признанию Смирнитского, в советские годы он довольно много времени по долгу творческой службы провёл на Западной Украине. Многие местные звёзды кино, культуры и спорта стали ему добрыми друзьями. Никаких особенных нападок в свой адрес родившийся в Москве Смирнитский не помнит, а различия между украинцами и русскими в то время подчёркивались, с его слов, разве что в шутку.
"Шутки "хохол-москаль" — они проскальзывали иногда в компаниях, особенно во время застолий, но мы не обращали на это внимания и не могли представить себе, что это дойдёт до такого. До уничтожения языка, культуры, православия, что самое страшное", — посетовал Портос-Смирнитский в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".
А вот знаменитый укротитель хищников Эдгард Запашный в интервью Лайфу вспомнил, что в его детстве отец просил сыновей не говорить по-русски во Львове. Ещё в те времена, как отметил Запашный, на Западной Украине уже вовсю процветала дискриминация русскоязычного населения. А заслуженный артист России Юрий Гальцев недавно вспоминал, что во время съёмок фильма "Гитлер капут!" в 2008 году ему пришлось примерить нацистскую форму, а жители во Львове его при этом приняли за "своего".