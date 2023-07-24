"Советский Портос" Смирнитский: Шутки про "москаля" звучали во Львове даже во времена СССР

Знаменитый актёр театра и кино, народный артист России Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о советском Львове. Некоторые сцены фильма "Д' Артаньян и три мушкетёра", где он блистательно сыграл роль Портоса, снимались именно в этом городе. В частности, королевская резиденция и все "парижские" сцены были сняты в декорациях старого Львова.

По признанию Смирнитского, в советские годы он довольно много времени по долгу творческой службы провёл на Западной Украине. Многие местные звёзды кино, культуры и спорта стали ему добрыми друзьями. Никаких особенных нападок в свой адрес родившийся в Москве Смирнитский не помнит, а различия между украинцами и русскими в то время подчёркивались, с его слов, разве что в шутку.