Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 14:13
8664

Опубликована записка Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 90-е

Вице-спикер Чернышов: Жириновский обвинял США в развале авиапрома РФ в 90-е годы

США активно саботировали российскую авиапромышленность в девяностые годы. Об этом сказано в записке основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которую во время правительственного часа с министром транспорта РФ у себя в телеграм-канале опубликовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Записка Владимира Жириновского о развале США авиапромышленности России в 90-е годы. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ / Москва / ЛДПР

Записка Владимира Жириновского о развале США авиапромышленности России в 90-е годы. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ / Москва / ЛДПР

"В 90-е годы США путём подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?" — цитирует Чернышов рабочую заметку Жириновского для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.

Депутат поделился, что уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия сегодня не сможет уверенно двигаться вперёд, если не сделает выводов из случившегося в 90-е и не наладит работу собственной авиастроительной отрасли.

В России начали создавать новый противолодочный самолёт
В России начали создавать новый противолодочный самолёт

6 июля стало известно, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Совместные госиспытания проводят Минобороны РФ и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

BannerImage

ТАСС / Никитин Николай

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Госдума
  • США
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar