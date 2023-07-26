Опубликована записка Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 90-е
Вице-спикер Чернышов: Жириновский обвинял США в развале авиапрома РФ в 90-е годы
США активно саботировали российскую авиапромышленность в девяностые годы. Об этом сказано в записке основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которую во время правительственного часа с министром транспорта РФ у себя в телеграм-канале опубликовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Записка Владимира Жириновского о развале США авиапромышленности России в 90-е годы. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ / Москва / ЛДПР
"В 90-е годы США путём подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?" — цитирует Чернышов рабочую заметку Жириновского для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.
Депутат поделился, что уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия сегодня не сможет уверенно двигаться вперёд, если не сделает выводов из случившегося в 90-е и не наладит работу собственной авиастроительной отрасли.
6 июля стало известно, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Совместные госиспытания проводят Минобороны РФ и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
ТАСС / Никитин Николай