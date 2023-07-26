Экс-депутат Рады указал на истерику Зеленского из-за серии катастроф после саммита НАТО

По его словам, Запад опустился до шантажа, обещая Киеву прекратить поставки оружия, если не будет наступательных действий. Сам Зеленский вынужден вестись на угрозы, потому что если Украина даст заднюю, то оппоненты киевского режима тут же "в него вопьются", отметил Царёв. Тот же Пётр Порошенко начнёт бравировать, что в период его президентства "такой войны не было с Россией".