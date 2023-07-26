Экс-депутат Рады указал на истерику Зеленского из-за серии катастроф после саммита НАТО
Экс-депутат Рады Царёв назвал истерикой поступки Зеленского после саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский оказался "сбитым лётчиком" и действует истерично после саммита НАТО, виной тому серия неудач, включая разрыв Россией зернового соглашения и ситуацию с поставками оружия от западных партнёров. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
"Сейчас поступки Зеленского — это истерика. Посмотрите: после приезда с саммита его не пнул разве что ребёнок. Все понимают, что он сбитый лётчик. У него [зерновой] коридор. Ему не дают оружия, толкают его в наступление. И у него нет сил наступать", — сказал он "Царьграду".
По его словам, Запад опустился до шантажа, обещая Киеву прекратить поставки оружия, если не будет наступательных действий. Сам Зеленский вынужден вестись на угрозы, потому что если Украина даст заднюю, то оппоненты киевского режима тут же "в него вопьются", отметил Царёв. Тот же Пётр Порошенко начнёт бравировать, что в период его президентства "такой войны не было с Россией".
Ранее обозреватель The Guardian объяснил, почему саммит НАТО в Вильнюсе стал настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского. "Спусковым крючком", по одной из версий, стало решение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на принятие Швеции в НАТО, то есть вакантное место, на которое претендовал Киев, уже занято.