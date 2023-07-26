Госдума запретила регистрироваться на российских сайтах через иностранный е-mail

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Согласно принятому документу, пользователи смогут зарегистрироваться на отечественных сайтах только по российскому номеру телефона, через российскую электронную почту, портал "Госуслуги", Единую биометрическую систему или через другую инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания. Новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

Как уточнил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, для аутентификации будет запрещено использовать аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.