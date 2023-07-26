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26 июля, 11:02

Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 30 июля

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдёт 30 июля, а после него жители и гости города смогут увидеть артиллерийский салют. Указ уже подписал президент РФ Владимир Путин, текст появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 30 июля 2023 года, в День ВМФ, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — отмечается в документе.

Петербуржцев предупредили об изменении графика разводки мостов из-за парада ко Дню ВМФ

Петербуржцев предупредили об изменении графика разводки мостов из-за парада ко Дню ВМФ

А сегодня в Санкт-Петербурге состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Десятки кораблей, а также подводные лодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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