Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 30 июля

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдёт 30 июля, а после него жители и гости города смогут увидеть артиллерийский салют. Указ уже подписал президент РФ Владимир Путин, текст появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 30 июля 2023 года, в День ВМФ, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", — отмечается в документе.