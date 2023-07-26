Ожившие крестражи?: Иерей заявил о способности "Гарри Поттера" раскалывать души детей

Чрезмерное увлечение "миром магии", в который погружают ребёнка фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере, в перспективе может плохо сказаться на его психике. О том, как могут повлиять на детей сказки про потусторонний мир, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" иерей Константин Мальцев.

"Если у ребёнка есть альтернативная полезная, созидательная "пища", то "Гарри Поттер" — это уже, в принципе, не так страшно. А если он смотрит только "Гарри Поттера" и хочет в магическую школу — душа его уже повреждена и будут последствия от этих просмотров", — сказал он.

Образ жизни волшебника для фанатов Поттерианы рано или поздно становится нормой, и любопытный ребёнок может начать искать в Сети информацию о заговорах, заклинаниях и прочем, предупредил священнослужитель.

"Это уже определённые игры с потусторонним миром. Причём не добрым, а злым. Как следствие, могут появиться искушения, могут приходить какие-то тени или даже сам лукавый может действовать. От этого у ребёнка повреждается психика: появляются страхи, может плохо спать и тому подобное. Поэтому лучше воздержаться от просмотра таких фильмов", — считает отец Константин.