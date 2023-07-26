Суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания

Верховный суд РФ освободил от уголовного наказания осуждённого за смертельное ДТП, участвующего в специальной военной операции. Это следует из определения коллегии по делам военнослужащих.

По данным следствия, ефрейтор Владислав Устинов, впервые совершивший преступление средней тяжести, полностью признал вину, добровольно возместил 2,5 млн рублей и принёс искренние извинения. На службе он характеризуется более чем положительно — получил внеочередное звание. Сами потерпевшие даже просили прекратить уголовное дело, однако Хабаровский гарнизонный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. В итоге на его сторону встал Верховный суд РФ. Кроме смягчающих обстоятельств он учёл участие осуждённого в СВО и освободил от назначенного ранее наказания.

"С учётом изложенного, а также того, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, Устинов В.А. в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ приходит к выводу, что Устинов В.А. <...> перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания на основании статьи 80.1 УК РФ — в связи с изменением обстановки", — уточняется в тексте.