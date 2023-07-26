КПРФ призвала перенести день начала Второй мировой войны на два года

КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу. Партия призывает перенести её на 7 июля 1937 года, когда японские войска столкнулись с китайскими на мосту Лугоуцяо (Марко Поло) неподалёку от Пекина.

"Работа над новым учебником по истории <...>. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — <...> о временных рамках Второй мировой войны", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков и уточнил, что КПРФ выступила с идеей установить датой начала день, когда милитаристская Япония напала на Китай.

К слову, этой версии придерживаются китайские историки. Именно 7 июля 1937 года силы Японии численностью около 40 тысяч солдат при 120 орудиях, 150 танках и бронемашинах, шести бронепоездах и поддержке до 150 самолётов напали на КНР и через три недели захватили Пекин. Агрессия Японии происходила при полной военно-политической поддержке гитлеровской Германии.