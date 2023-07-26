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26 июля, 11:48

Красный не для мажорок: Камеры сняли жёсткое ДТП с 23-летней дочерью зампремьера Башкирии

Дочь заместителя премьера Башкирии Сагитова устроила ДТП, оно попало на видео

В Уфе автомобиль, за рулём которого, предположительно, находилась дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова, столкнулся с легковушкой при совершении поворота. Момент аварии публикует SHOT.

ДТП с дочерью зампремьера Башкирии Ирека Сагитова. Видео © T.me / SHOT

На кадрах видно, что машина 23-летней дочери чиновника пытается повернуть налево, но тут же в неё влетает автомобиль со встречной полосы. Оба водителя получили несерьёзные травмы, а у авто смяты капоты. По предварительной информации, именно дочь Сагитова виновна в ДТП, она совершила недопустимый манёвр и не остановилась на красный сигнал светофора.

"Я только отошёл, сначала вообще ничего не понял. Мы ехали на зелёный, поворачивали налево, и произошло столкновение", — пояснил пассажир одной из машин, получивший небольшую травму головы, в беседе с телеканалом "360".

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Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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