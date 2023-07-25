В Москве легковушка протаранила остановку после ДТП
В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Фото © Прокуратура Москвы
В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. Есть как минимум одна пострадавшая.
В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Видео © Прокуратура Москвы
По данным столичной прокуратуры, водитель "ауди" на перекрёстке не уступил дорогу "дэу", который от удара выехал на остановку и перевернулся.
В результате аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована.
А накануне на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену. По предварительным данным, водитель премиального авто был пьян.