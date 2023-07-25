В Москве легковушка протаранила остановку после ДТП

В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. Есть как минимум одна пострадавшая.

В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Видео © Прокуратура Москвы

По данным столичной прокуратуры, водитель "ауди" на перекрёстке не уступил дорогу "дэу", который от удара выехал на остановку и перевернулся.