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25 июля, 08:31

В Москве легковушка протаранила остановку после ДТП

<p>В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/2492?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Фото © Прокуратура Москвы

В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. Есть как минимум одна пострадавшая.

В Москве на улице Кировоградской столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин врезалась в остановку. Видео © Прокуратура Москвы

По данным столичной прокуратуры, водитель "ауди" на перекрёстке не уступил дорогу "дэу", который от удара выехал на остановку и перевернулся.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована.

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А накануне на Каланчёвской улице в Москве Maserati сбил пешехода, снёс столб и врезался в стену здания. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что машину заносит, а затем она цепляется колесом за рельс, его отрывает, а авто врезается в стену. По предварительным данным, водитель премиального авто был пьян.

Александра Вишнякова
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