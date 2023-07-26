В гостинице на Кубани маленькая девочка погибла от удара током, выйдя из бассейна на газон

От удара электрическим током погибла двухлетняя девочка, выбежавшая из бассейна в отеле одной из станиц Краснодарского края. О происшествии сообщила пресс-служба СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, семья из Краснодара приехала в гостиничный комплекс в станицу Новомышастовскую. Вечером их маленькая дочь искупалась в бассейне и, выбежав на газон, получила удар током от лежавшего в траве неизолированного провода. Прибывшие на место врачи не смогли спасти девочку. Уголовное дело было возбуждено в отношении предпринимательницы, ответственной за продажу услуг гостиничного комплекса.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя. Она подозревается в ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погибла малолетняя (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.