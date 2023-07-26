Мужчинам назвали 5 ситуаций, когда делить счёт с девушкой пополам — нормально

Отправляясь на встречу, люди чаще всего придерживаются правила "платит тот, кто пригласил", будь то свидание или встреча по работе. Но есть случаи, когда за ужин принято платить поровну. Их перечислила порталу "Страсти" причинный психолог Юлия Синютина.

Если новый избранник — иностранец, девушке нужно быть готовой к тому, что платить вы будете пополам — с точки зрения западных людей, это правильно и так проявляется "истинное равенство полов". Эта привычка есть и у русских мужчин, выросших на Западе, отметила психолог.

Платить в ресторане за себя свойственно также идейным феминисткам. В таком случае даже попытку мужчины проявить вежливость и оплатить ужин эта дама может воспринять как личное оскорбление. Если мужчина и женщина — коллеги или бизнес-партнёры, у официанта также принято просить раздельный чек.

Ну и наконец, оплатить свою часть ужина может девушка, которая не хочет, чтобы у еë нового приятеля появилась хоть малейшая надежда на некое продолжение вечера, и такое желание оплатить свою часть счëта вполне оправданно.