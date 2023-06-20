"Ловушка заднего кармана": Психолог назвал 5 скрытых признаков того, что женщина оставила мужчину "про запас" Со стороны может показаться, что в отношениях есть и страсть, и взаимный интерес. Но, по сути, это игра "в одни ворота". 19 июня, 23:44 5 скрытых признаков того, что женщина оставила мужчину "про запас". Обложка © Shutterstock

По словам профессора психиатрии в Медицинской школе Лангоне при Нью-Йоркском университете Айрин Левин, многие девушки (да и парни) ведут двойную жизнь. Вопреки распространённому мнению, далеко не все из них манипуляторы, циничные и разборчивые пикаперы. У некоторых из них проблемы с самооценкой, уходящие корнями в детство.

Почему девушка встречается с двумя парнями

— Отношения с одним человеком эксклюзивные, в них больше вкладывается, и боль при расставании в таком случае более ощутима. Поэтому некоторые, чтобы подстраховаться, заводят себе несколько парней. Потом, если что-то пойдёт не так, она скажет: "Для меня это было не особо важно", — отмечает профессор психологии Айрин Левин.

Но никому не хочется быть запасным вариантом. Поэтому есть несколько способов вывести даму на чистую воду.

Почему девушка на свидании сидит в телефоне

Девушка, глядящая на свидании в телефон, а не на собеседника, — явный признак того, что его оставили "про запас". Фото © Shutterstock

В современном мире это стало нормой, поэтому даже мужчина, которого не назовёшь наивным, может ничего не заподозрить. Но кто захочет отвлекаться от человека, который по-настоящему нужен и интересен? Тем более, если отношения не успели погрузиться в рутину.

Объяснений здесь несколько, и даже сложно сказать, какое из них обиднее. Первое обусловлено тем, что профессор Колумбийского университета Тим Ву назвал "переменным графиком вознаграждений". Если не вдаваться в подробности, это значит, что сидящий напротив парень ей попросту неинтересен, её совсем не трогает его болтовня. В поисках чего-то более увлекательного она копается в телефоне. Зачем же она проводит время с тем, кто ей не особо интересен? "А вдруг потом пригодится", "Придержу про запас". Вот ответ.

Второе объяснение прозвучит более убийственно: она прямо сейчас, попивая кофе и наслаждаясь пирожными в компании кавалера, общается в соцсети с кем-то ещё.

Почему девушка часто отменяет встречи с парнем

В этом принято винить женское непостоянство, перепады настроения, менструальный цикл, загруженный график, проблемы с родственниками. Возможно, что так оно и есть. Но если такое повторяется снова и снова, не исключено, что парень для неё — даже не "План Б", а самый крайний вариант, последняя буква в алфавите. Условно говоря, не пирожное, а корочка хлеба, до которой очередь дойдёт только в том случае, если дама сильно проголодается.

Есть несколько нюансов. Одно дело, если она отменяет встречу заблаговременно, а не в последнюю минуту, когда мужчина уже успел заказать столик в ресторане или купить билеты в кино; если при этом предлагает альтернативный вариант — встретиться в другой день. Если за всем этим чувствуется некое раскаяние, это повод выдохнуть.

И совсем другое дело, если она ставит мужчину перед фактом в режиме "молния", нагло врёт, не предлагает никакой альтернативы. Вполне вероятно, что её пригласил погулять "План А".

Неплохо бы поговорить начистоту. Это будет полезно и для неё. В конце концов, если не любишь человека, зачем его мучить и тратить свои силы на ложь.

Почему девушка пишет первой

Не во всех случаях стоит радоваться, если девушка написала вам первой. Фото © Freepik / drobotdean

90% мужчин в таких случаях ликуют: "Вау, она проявила инициативу. Значит, я ей очень нужен". Это заблуждение. На самом деле ей наплевать на его чувства, просто взбрело в голову — то ли от скуки, то ли от "безрыбья" — написать ему. Далеко не всегда у дам, практикующих скрытые полиаморные отношения, плотный график встреч. Образовалось окошко, нечем себя занять, почему бы не позвонить/написать "запасному игроку".

Тем не менее, психолог Айрин Левин рекомендует исходить из контекста отношений и индивидуальных особенностей партнёра. Ведь ещё хуже, чем пребывать в неведении, голословно обвинить кого-то в бездушности, ветрености и потребительском отношении к жизни.

Почему девушка не хочет знакомить с друзьями

Социальное окружение, как ни крути, — весомый штрих к портрету личности. К тому же, это естественная среда обитания, отдушина. Если девушка не торопится знакомить парня со своими друзьями, она, скорее всего, не планирует с ним серьёзные отношения.

Вполне вероятно, что её друзья и подруги вообще о нём ничего не знают. К тому же, если она вдруг продинамит несчастного "Ромео", её труднее будет разыскать без явок и паролей. Как показывает практика, отчаявшиеся парни не прочь поиграть в детективов. Чтобы запутать следы, девушки исключают "возможных свидетелей".

Конечно, в соцсетях сложнее затеряться, ведь здесь всё как на ладони. Но нельзя забывать, что личные странички зачастую дают искажённое представление о человеке. И не стоит путать друзей с "фрэндами". К тому же, никто не отменял опцию "скрыть некоторых друзей".

Почему девушка готова порвать отношения с мужчиной

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Тут стоит добавить "... при первых трудностях". Настоящие, долгосрочные, доверительные отношения неизбежно проходят через череду конфликтов, споров, через попытки найти консенсус или хотя бы компромисс. Но если мужчина для неё — не более, чем запасной вариант, или, как говорят европейские пикаперы, "жертва ловушки заднего кармана", она не будет тратить свою энергию для того, чтобы склеить трещины в отношениях. Жизнь слишком коротка, и в ней полно менее проблемных вариантов. А любые эксклюзивные отношения — это риск остаться одной, наедине со своими комплексами и "тараканами".

— Когда женщина встречается более чем с одним человеком одновременно, она менее уязвима, потому что, если что-то пойдёт не так в одних отношениях, она может вернуться к другим, — отмечает профессор психологии Айрин Левин, посвятившая этой сфере долгие годы.

Психологи рекомендуют "не рвать поводья" и не "включать Отелло", если в голову закрались подозрения относительно верности партнёра. Одна честная беседа с глазу на глаз, без обиняков и хождений вокруг да около избавит от бессонницы, пустых переживаний и других негативных моментов. В конце концов, многие мужчины сами рады поддерживать иллюзии в отношениях.

Авторы Евгений Жуков