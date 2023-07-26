Ближайшая зима в Москве может оказаться тёплой из-за феномена Эль-Ниньо

Зима в Москве в этом году может быть более тёплой и комфортной. Такой прогноз дал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ "Известия".

По словам синоптика, всё дело в природном феномене Эль-Ниньо, во время которого в зимний период с Атлантики будут приходить влажные и тёплые воздушные массы.

"C более высокой вероятностью мы, наверное, можем ожидать, если случится явление Эль-Ниньо определённой амплитуды, относительно мягкую зиму в Московском регионе", — приводит его слова газета "Известия".