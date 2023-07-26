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26 июля, 12:19

Российские войска отразили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении

ВСУ совершили массированную попытку наступления на Ореховском направлении, но атака была отбита. В ходе боя российские войска уничтожили 22 танка противника, 10 БМП и 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провёл массированную атаку силами трёх батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены", — сказал он.

Российские войска удержали позиции, а вот противник потерял более 100 военных, 22 танка, 10 боевых машин пехоты, боевую бронемашину.

ВСУ несут значительные потери при попытке прорвать оборону Российской армии в Запорожье

ВСУ несут значительные потери при попытке прорвать оборону Российской армии в Запорожье

А накануне, 25 июля, в МО РФ сообщили, что на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак ВСУ за сутки. В том числе бои шли у Белогоровки в ЛНР и Клещеевки, Марьинки в ДНР. Украинские военные в сумме потеряли более 280 человек.

Обложка ©

ТАСС / Федосеев Лев

Александра Вишнякова
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