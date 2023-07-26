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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 12:32
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ВС России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР

Подразделения Вооружённых сил России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

ВС РФ за сутки продвинулись до 4 км по фронту на Краснолиманском направлении
ВС РФ за сутки продвинулись до 4 км по фронту на Краснолиманском направлении

Также за сутки российским войскам удалось отразить массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении. В результате оказались уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП и 100 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Ягодкин Дмитрий

Николь Вербер
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