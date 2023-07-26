ВС России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в ДНР
Подразделения Вооружённых сил России поразили пункты управления двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Также за сутки российским войскам удалось отразить массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении. В результате оказались уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП и 100 бойцов ВСУ.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий