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Опубликовано 26 июля 2023, 12:31
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ВСУ четырежды пытались атаковать на Краснолиманском направлении, но потерпели фиаско

Минобороны: ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Четыре попытки атаковать предприняли украинские войска на Краснолиманском направлении за последние сутки. Все четыре закончились провалом, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки ВСУ", — сказал Конашенков.

В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла более 190 солдат, пять бронемашин, четыре пикапа, три самоходные установки "Гвоздика", две гаубицы и одну произведённую американцами радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В том же районе российскими войсками была пресечена деятельность группы украинских диверсантов, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях
Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях

Кроме того, как писал Лайф, Минобороны отчиталось о занятии российскими военными более выгодных позиций в ходе наступления на Кузёмовском направлении.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Максим Плетнёв
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