ВСУ четырежды пытались атаковать на Краснолиманском направлении, но потерпели фиаско

Четыре попытки атаковать предприняли украинские войска на Краснолиманском направлении за последние сутки. Все четыре закончились провалом, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки ВСУ", — сказал Конашенков.

В общей сложности в результате прошедших неудачных атак Украина потеряла более 190 солдат, пять бронемашин, четыре пикапа, три самоходные установки "Гвоздика", две гаубицы и одну произведённую американцами радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В том же районе российскими войсками была пресечена деятельность группы украинских диверсантов, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.