Судно с тысячами автомобилей и электрокаров загорелось у берегов Нидерландов

Один человек погиб и несколько пострадали в результате пожара на грузовом судне Fremantle Highway с автомобилями у берегов Нидерландов. Об этом сообщает местный новостной портал Nieuwsblad Transport.

По данным СМИ, пожар начался около полуночи в 27 километрах к северу от острова Амеланд. 200-метровый корабль направлялся из немецкого Бремерхафена в Порт-Саид в Египте, перевозив 2857 машин, в том числе 25 электромобилей. После возгорания экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, но у них не вышло.

Пожар быстро распространялся, и было принято решение эвакуировать людей с помощью вертолётов и спасательных лодок. Семи членам экипажа пришлось прыгать за борт.

"К сожалению, один член экипажа погиб и несколько пострадали", — уточнили в береговой охране, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы.