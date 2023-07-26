В Кремле назвали две причины сокращения числа участников форума Россия – Африка

Количество участников саммита Россия – Африка, который состоится 27–28 июля в Петербурге, сократилось из-за рабочего графика лидеров некоторых стран. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что определённую роль сыграло и давление Запада.

"Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Но есть, конечно, толика того, о чём мы с вами говорили накануне, — это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме", — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Запад пытался воспрепятствовать участию стран Африки на саммите в Петербурге, и такое поведение, как указал представитель Кремля, достойно осуждения.