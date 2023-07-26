Регион

Уведомления отключены

26 июля, 14:10

Муж Меркель "зажал" зонт, оставив экс-канцлера мокнуть под дождём на фестивале в Байройте

Bild: Супруг Ангелы Меркель не прикрыл её зонтом, оставив мокнуть под дождём

<p>Обложка © Getty Images / Tristar Media</p>

Обложка © Getty Images / Tristar Media

Супруг экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр оставил жену в вечернем наряде мокнуть под дождём на фестивале творчества композитора Рихарда Вагнера в Байройте, не поделившись с ней зонтом. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

"Дождь хулиганит в Байройте! Будь то Маркус Зёдер (премьер Баварии. — Прим. Лайфа) или муж Меркель Иоахим Зауэр — они держали зонтик только над собой", сказано в материале.

Bild: Экс-канцлер ФРГ Меркель полетела отдыхать в эконом-классе

Bild: Экс-канцлер ФРГ Меркель полетела отдыхать в эконом-классе

При этом автор статьи заметил, что Рикарда Ланг и Свенья Шульце — сопредседатель партии "Союз 90/ Зелёные" и министр экономического развития Германии соответственно — довольствовались одним зонтиком на двоих. Bild заметил в таком обращении с зонтами и женщинами "странную тенденцию".

В апреле этого года Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель получила одну из высших наград Германии. Ранее её вручали канцлерам Гельмуту Колю и Конраду Аденауэру.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Ангела Меркель
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров