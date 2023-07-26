Муж Меркель "зажал" зонт, оставив экс-канцлера мокнуть под дождём на фестивале в Байройте
Bild: Супруг Ангелы Меркель не прикрыл её зонтом, оставив мокнуть под дождём
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Супруг экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр оставил жену в вечернем наряде мокнуть под дождём на фестивале творчества композитора Рихарда Вагнера в Байройте, не поделившись с ней зонтом. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
"Дождь хулиганит в Байройте! Будь то Маркус Зёдер (премьер Баварии. — Прим. Лайфа) или муж Меркель Иоахим Зауэр — они держали зонтик только над собой", — сказано в материале.
При этом автор статьи заметил, что Рикарда Ланг и Свенья Шульце — сопредседатель партии "Союз 90/ Зелёные" и министр экономического развития Германии соответственно — довольствовались одним зонтиком на двоих. Bild заметил в таком обращении с зонтами и женщинами "странную тенденцию".
В апреле этого года Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель получила одну из высших наград Германии. Ранее её вручали канцлерам Гельмуту Колю и Конраду Аденауэру.