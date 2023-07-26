Муж Меркель "зажал" зонт, оставив экс-канцлера мокнуть под дождём на фестивале в Байройте

Супруг экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахим Зауэр оставил жену в вечернем наряде мокнуть под дождём на фестивале творчества композитора Рихарда Вагнера в Байройте, не поделившись с ней зонтом. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

"Дождь хулиганит в Байройте! Будь то Маркус Зёдер (премьер Баварии. — Прим. Лайфа) или муж Меркель Иоахим Зауэр — они держали зонтик только над собой", — сказано в материале.

При этом автор статьи заметил, что Рикарда Ланг и Свенья Шульце — сопредседатель партии "Союз 90/ Зелёные" и министр экономического развития Германии соответственно — довольствовались одним зонтиком на двоих. Bild заметил в таком обращении с зонтами и женщинами "странную тенденцию".