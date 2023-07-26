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26 июля, 13:11

"Фобос" сообщил о "свете в конце дождливого туннеля" в Москве

Синоптик Леус заявил, что ливни в Москве кончатся в течение 2–3 часов

<p>Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев</p>

Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о "свете в конце дождливого туннеля", в котором оказалась Москва. Согласно его прогнозу, обрушившиеся на столицу ливни закончатся в течение двух-трёх часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток.

"Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение двух-трёх часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается ещё несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", — написал синоптик в телеграм-канале.

По оценке Леуса, после 20–21 часов дожди в Москве полностью прекратятся.

Затопило улицы, ТЦ и фитнес-центры: Москву и область накрыл очередной тропический ливень

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Ранее столичный Дептранс предостерёг от поездок на электросамокатах в дождь. В ведомстве сообщили, что если во время поездки вас застала непогода, то следует снизить скорость, избегать резких поворотов, но самым безопасным решением будет завершить поездку.

Андрей Бражников
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