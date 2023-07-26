"Фобос" сообщил о "свете в конце дождливого туннеля" в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о "свете в конце дождливого туннеля", в котором оказалась Москва. Согласно его прогнозу, обрушившиеся на столицу ливни закончатся в течение двух-трёх часов из-за смещения зоны дождей и гроз на северо-восток.

"Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение двух-трёх часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается ещё несколько "заходов" дождя, но уже небольших и локальных", — написал синоптик в телеграм-канале.

По оценке Леуса, после 20–21 часов дожди в Москве полностью прекратятся.