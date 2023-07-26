Регион

Уведомления отключены

26 июля, 13:46

В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец заявил, что в столице выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве за день зафиксировано более четверти месячной нормы осадков, районы внутри МКАД приняли на себя основной удар сегодняшней стихии. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в пределах МКАД выпало 20–25 мм осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского — 25 мм. Месячная норма июля — 84 мм", уточнил он.

"Фобос" сообщил о "свете в конце дождливого туннеля" в Москве

"Фобос" сообщил о "свете в конце дождливого туннеля" в Москве

Напомним, Москву и Подмосковье заливает мощнейший дождь, синоптики ожидают град и грозу до вечера. В ТЦ "Филион" полностью затопило парковку. В некоторых районах города автомобили по колёса оказались в воде, а прохожие с трудом преодолевают водные преграды.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров