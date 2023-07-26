В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве за день зафиксировано более четверти месячной нормы осадков, районы внутри МКАД приняли на себя основной удар сегодняшней стихии. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве в пределах МКАД выпало 20–25 мм осадков. Максимум в районе проспекта Вернадского — 25 мм. Месячная норма июля — 84 мм", — уточнил он.